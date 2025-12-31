²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢°é¤Æ¤¿¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼«Âð¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹­¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Ìó20Ç¯´Ö°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤­¤¿¹©Æ£¡£¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«2025Ç¯12·î28Æü¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à