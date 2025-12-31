ÀÐÇËÁ°ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï31ÆüÄ«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁ°¼óÁê¡§ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê²ÝÂê¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¿Í¸ý¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î½÷À­³èÌö¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î¹¬¤»¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£ÀÐÇË»á¤ÏÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¾¯»Ò²½ÂÐºö¤À¡£ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù