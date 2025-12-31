2025Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¼º¸À¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¾¾Èø½Ù¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ä¤ë¤Ê¡×È¯¸À¤ÎÂç±ê¾å¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤¬Êü¤Ã¤¿Æ±ÍÍ¤Î¡ÖÁÇ¿ÍÈãÈ½¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«±ê¾å¤»¤º¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ë½¸À¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©º£Ç¯¤ÎÉÔ¾Í»öÁí·è»»¤È¤È¤â¤Ë¡¢µö¤µ¤ì¤ëË½¸À¤Èµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ë½¸À¤Î¶­³¦Àþ¤òÆÉ¤ß²ò¤­¤Þ¤¹¡£¡Ê·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊó