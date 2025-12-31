À©ºî¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ËÜ¿Í¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤º¤Ë¼Âºß¤Î½÷À­¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤Ç¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤¿Ì¡²è²È¤Î¹¾¸ý¼÷»Ë»á¤¬2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Õºá¤È¼áÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ÖÀ©ºî²áÄø¤ËÌäÂê¡×¤ÈÅ±µîÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸ý»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÃæ±ûÀþÊ¸²½º×2025¡×¤Î¹ðÃÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¸ý»á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤­¤¿½÷À­¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÎ»