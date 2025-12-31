Ç«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¸âÃé»ÔÆ±¿´¸©²ÏÀ¾ÄÃ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢Æ±¿´¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍÌ¿¢¿¹¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¶äÀî12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñÁ÷ÅÅÂç¼ê¡¢¹ñ²ÈÅÅÌÖ»±²¼¤Î¹ñÌÖÇ«²ÆÅÅÎÏ¤Ï29Æü¡¢Ç«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¤Î2025Ç¯¤Î°è³°Á÷ÅÅÎÌ¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë1Àé²¯¥­¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅ¸»¤Î°è³°Á÷ÅÅÎÌ¤Ï280²¯¥­¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤òÄ¶¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Î28¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£