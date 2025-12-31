¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÆ¬¡×¤Ë¤â¡Ö¿¿¤óÃæ¡×¤Ë¤â¡ÖºÇ¸å¡×¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤Î¶Á¤­¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤ë¥ê¥º¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¤¸¤ó¤³¢¢¢¢¤Î¤¦¢¢¢¢¤µ¤¤¤ª¢¢¢¢Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤Ü¤óÀµ²ò¤Ï¡Ö¤Ü¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Ü