À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÈô¹Ô¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¾å300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾å¶õ¤«¤é¡¢Æ±´ðÃÏ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÃÛÊª¤ä¼ñ¤¢¤ëÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ò°ìË¾¤Ç¤­¤ë¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥À¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×Ï©Àþ¤Ï¡¢À®ÅÔ»Ô°èÆâ¤ò½ä¤ëÅÔ»Ô·¿¤ÎÄã¶õ´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¤À¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥á¡¼¥Ç¡¼¡Ê5·î1Æü¡Ë¡×Ï¢µÙ¤ËÀµ¼°±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×395ÊØ°Ê¾å¤ò±¿¹Ò¤·¡¢927¿ÍÍ¾¤ê¤Î¾èµÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤­¤¿