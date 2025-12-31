 31ºÐÇ¯²¼¤Ç¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÆüËÜ¿Í½÷Í¥É×¤ÏÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡Ä¡£ÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤ÎºÊ¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öº£ÅÄ¡õÃæ»³¤Î¡ª¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÇÐÍ¥¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸(61)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÇÅÄÍþ»Ò(30)¡£ºÊ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÊýË¡¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¶Ã¤­¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆë¤ì½é¤á¤¬±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ë