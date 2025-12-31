12·î31ÆüÁáÄ«¡¢ÉÙ»ÎÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÁøÆñ¤·¡¢¼«¤éµß½õÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸æÅÂ¾ì·Ù»¡½ð»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï30Âå¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢12·î31Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢ÃËÀ­ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö³êÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ­¤Ï¡¢»Ø¤äÉ¡¡¢Î¾Éª¡¢Î¾É¨¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¸æÅÂ¾ì·Ù»¡½ð»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤¬¡¢ÃËÀ­¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎGPS¤òÍê