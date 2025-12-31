¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå 3¡¼1 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê12·î27Æü¡¦ÃË»ÒÂè8Àá¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Àä¶ç¡ÖÌÜÀþ¥«¥á¥é¡×¤ÇÌ¯µ»¤Î¿ô¡¹¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤­¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎÆ¬¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÌÜÀþ¥«¥á¥é¡É¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥¹¤ä¥ê¥Ù¥í¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÂÎ´¶¤¹¤ë±ÇÁü¤ËÀä¶ç¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£12·î27Æü¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè8Àá¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂç