¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï31Æü¡¢·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹À½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¤¬12·î¤Ï50.1¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°·î¤è¤ê0.9¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢·Êµ¤¤Î³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î50¤ò9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£