¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Î31Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°6»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î48»þ´Ö¤Ë¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÃæ¹ñ¤Î·³ÍÑµ¡±ä¤Ù207µ¡¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î·³»ö±é½¬¤ËÈ¼¤¤³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤¿¡£