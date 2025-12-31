ÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±£¸ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤È¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î´Ø·¸À­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¡ÖËèÄ«¡¢»Ò¶¡¤¬£·»þÈ¾¤°¤é¤¤¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤Î»þ¤Ï£±²óµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤â¡¢É¬¤ºËÍ¤Î¿²¼¼¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢À¼ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤½¤ì¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×