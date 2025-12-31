ÁÒÉß·Ù»¡½ð 30Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÁÒÉß»ÔÁáÅçÄ®ÁáÅç¤Î½»Âð1¸®¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÉ×ÉØ¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½»Âð¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤¬¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤­³°¤Ø½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1¸®¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²È¤Ë¤Ï80Âå¤ÎÃËÀ­¤È¤½¤ÎºÊ¤¬½»¤ó