―½éÃÍ¾å¾ºÎ¨ºÇÂç¤Ï4.4ÇÜ¡¢IPO°Æ·ï¤Ï¸º¾¯¤â¿Íµ¤¤Ï¤ä¤ä¸þ¾å― 25Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Î¼è°ú½ê¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿´ë¶È¤Ï65¼Ò¤ÈÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù21¼Ò¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÊÌ¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¤¬41¼Ò¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬12¼Ò¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤¬6¼Ò¡¢Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó¤¬1¼Ò¡¢Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È¤¬3¼Ò¡¢»¥ËÚ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¤¬1¼Ò¡¢Ê¡¾ÚQ-Board¤¬1¼Ò(½ÅÊ£¾å¾ì¤ÏÍ¥Àè»Ô¾ì¤òºÎÍÑ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø³«»þ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬ºÇÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï12·î¤Ë¾å¾ì¤·¤¿£Ó£Â£É¿·À¸¶ä¹Ô