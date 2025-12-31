»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î30Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï2025Ç¯9·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÍ¥ÎÉÌÃÊÁ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹­¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀÜ¿¨¸å¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿LINE¥°¥ëー¥×¤ÇÈÈ¿Í¤é¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÃËÀ­¤Ï10·î¤«¤é¤¢¤ï¤»¤Æ25²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ô¤ÎÇäÇã¤Ë¤«¤«¤ë¥Ç¥¤¥È¥ìー¥É»ñ¶âÌ¾ÌÜ¤Ê¤É¤Ç