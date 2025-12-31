ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÅì·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î30Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê52¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï30Æü¸á¸å7»þÈ¾¤¹¤®¡¢°°Àî»Ô±Ê»³14¾ò3ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÃË¤Î¼Ö¤ËÄä»ß¤òµá¤á¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ò¤Î½­¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤½¤Î