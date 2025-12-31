ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¤Î°û¿©Å¹¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¸å¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤ËÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÀ©»ß¤·¤¿Å¹°÷¤È¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¹¤Î¥¬¥é¥¹¤ò²õ¤·¤¿50Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬¸½ÃÏ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£30Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢STV¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃËA¡Ê51¡Ë¤ò´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢28Æü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£A¤Ï¡¢28Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢Å¹¤Î½ÐÆþ¸ý¤ÎÈâ¤ËÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤ÎÉôÊ¬¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â