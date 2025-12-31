¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÃËÀ­¤¬¥½¥¦¥ë¤Î°û¿©Å¹¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢Å¹Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÍÑ¤òÂ­¤¹»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£31Æü¡¢JTBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î13Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÃËÀ­A¤¬±Ä¶È»þ´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¶è¡Ê¥Þ¥Ý¥°¡Ë¤Î°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤ÆÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¡¢ÂçÊØ¤ò¤·¤¿¡£JTBC¤¬¸ø³«¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢A¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ÎÁ°¤ò¤Õ¤é¤Ä¤­¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿A¤¬¡¢ÆÍÁ³¥º¥Ü¥ó¤È²¼Ãå¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎ©¤Á¾å