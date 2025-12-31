³ùÁÒ·Ù»¡½ð¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë£³£°Æü¸á¸å£·»þ£³£µÊ¬¤´¤í¡¢³ùÁÒ»Ô¼ê¹­£²ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¡Ö¸åÊý¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³ùÁÒ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À­¡Ê£·£³¡Ë¤¬º¸Éª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¡Ê¸½¶âÌó£µËü£¸Àé±ß¤Ê¤ÉºßÃæ¡Ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£½÷À­¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¡¢¸åÆ¬Éô¤Èº¸¼ê¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£½ð¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£