¡ÖÂÕ¤±¼Ô¤Ï¤¤¤Í¤¬¡£µã¤¯»Ò¤Ï¤¤¤Í¤¬¡×Âç³¢Æü¤ÎÌë¡¢°Û·Á¤Î»Ñ¤Ç²È¡¹¤ò½ä¤ë¡Ö¥Ê¥Þ¥Ï¥²¡×¡£½©ÅÄ¸©¤ÎÃË¼¯È¾Åç¤ËÅÁ¤ï¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¶²¤í¤·¤¤µ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ïµ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿·Ç¯¤Î½ËÊ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Þ¥Ï¥²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ê¥Þ¥Ï¥²