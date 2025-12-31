²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥óÇ¯ËöÆÃÂç¹æ¥²¥¹¥È¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¡ÜKIINA¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿Ê¹Ô¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Öº£Ìë¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ï²Î¼ê¤Î¡ÈÉ¹Àî¤­¤è¤·¡ÜKIINA.¡É¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¡ÜKIINA¤Þ¤Ç¤¬º£¤ÎÉ¹Àî¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡È¤­¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤¤Î