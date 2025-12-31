¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï30Æü¡¢¹ñ¶­¤Ê¤­°å»ÕÃÄ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤òÄä»ß¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎNPOË¡¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£