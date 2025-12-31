»ä¡Ê¥·¥ª¥ê¡Ë¤ÏÉ×¤Î¥±¥ó¤È·ëº§¤·¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤ËÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Âç¤­¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏµÁÊì¤ÈµÁËå¤Î¥Þ¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¡£2¿Í¤Ï¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¥ª¥Õ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯ÅÔ¿´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É»ä¤Ï´ðËÜÅª¤ËºßÂð»Å»ö¤À¤·¡¢¤ï¤¬²È¤ò¥Û¥Æ¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹