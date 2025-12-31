Amazon¤Ï2026Ç¯1·î3Æü9»þ¤«¤é¡¢Ç¯»Ï¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon ½éÇä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Amazon ½éÇä¤ê2026Ç¯1·î3Æü9»þ¡Á1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½éÇä¤ê¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ìÇ¯¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼À±3.5°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Amazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢²ÈÅÅ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÉ´¼ïÎà¤â¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤Î