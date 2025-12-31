Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½é·Ø¥·ー¥º¥ó¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤òË¬¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¿À¼ç¤äÖà½÷¡¢ÁÎÎ·¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÌµÃÇ¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ µþÅÔ¤Î¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¤Ïº£¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ë¤è¤ëÌµÃÇ»£±Æ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦ÁÒËÜºÚÀ¸¡Ë ÇÛ¿®¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤Ê¤·¡Ä»û¼Ò¤Ç¤Î»£±Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëº¤ÏÇ ¡ÖÌµÃÇ»£±Æ¤ä¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤Ê¤·¤ÎSNS¤Ç¤Î¸ø³«¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î