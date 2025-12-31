½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Èº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ö¡¼¥ÄÍú¤¯¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¯¤ÈËèÇ¯·¤»¤¤ì¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Ë¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·¤»¤¤ì¤Ç¤½¤ÎÆü¤âÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥°¥Ö