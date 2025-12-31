¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÉ×¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£¸À¤¤Êý¤¬¥­¥Ä¥¤¤Î¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±µï¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÆ±µï¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥¼Æ±µï!?¤³¤Î²ÈÂ²¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û²ÈÄí¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)