¥Þ¥Ä¥­¥è¥³¥³¥«¥é¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç13Ç¯´ÖÇä¾åNo.1¢¨2 ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖARGELAN¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥é¥ó¡Ë¡×¤è¤ê¿·¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥·¡¼¥¢¥Ã¥×¡×¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¢¨1 ¤Î¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥°¥í¡¼¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1 ¼«¼ÒÄ´¤Ù 2024Ç¯10·î¡Á202