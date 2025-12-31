¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï31Æü¡¢DF¹õÀî·½²ð¤¬DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ø´ø¤òºÎ¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹Á°´ÆÆÄ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ëGÂçºå¤À¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¹õÀî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028¡Ý29¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤