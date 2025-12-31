Image: cambiare ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£»Å»öÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÀ­Åª¤Êµ¡Ç½Èþ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢µÙÆü¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ð½ï¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£cambiare¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤Î¤È¤­¤«¤é¤³¤Ê¤ì¤¿É½¾ð¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢»È¤¤¹þ¤à¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ã¥°