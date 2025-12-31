°°Åì¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ 2025Ç¯5·î11Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÊØÍø¤À¤Í¡£Çã¤¦¤È¤­¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¼Ì¿¿¤È¤«¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÉÔÂ­¤Ë¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿²ò·èÊýË¡¤¬¤³¤Á¤é¡£SUNEAST¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¾®»Ø¤ÎÀè¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿SSD¡¢¡ÖPortable SSD Nano¡×