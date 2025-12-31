¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î±§º´Èþ¤Ê¤ª¡Ê27¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±§º´Èþ¤Ï¡ÖCOOL¡×¤Èµ­¤·¡¢3¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥ß¥¹¤ËÄ©ÀïÃæ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤ä¥Ò¥Ã¥×¤ÎÂç¤­¤¯³«¤¤¤¿Çò¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¿¬¤¬¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£