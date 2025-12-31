ÂæÏÑÅö¶É¤ÏÃæ¹ñ·³¤Î±é½¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¹Ò¶õÊØ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ç¤¿¤â¤Î¤Î¹ñºÝÀþ¤Î·ç¹Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂæËÌ¾¾»³¶õ¹Á¤ÎÍÍ»Ò2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ·³¤Î±é½¬¤Î¤¿¤á30Æü¡¢ÂæÏÑËÜÅç¤ÈÎ¥Åç¤ò·ë¤Ö¹Ò¶õÊØ¤Ê¤É¤Ë·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¸þ¤«¤¦ÊØ¤Ë¤âÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÌ»Ô¤Î¶õ¹ÁÍøÍÑ¼Ô¡ÖÊ¡·ú¾Ê¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·³»ö±é½¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÊØ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö½éÍ½Äê¤Î10»þ¤¹¤®¤Î½ÐÈ¯¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×