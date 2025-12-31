¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ò³«»Ï¤·¤¿£²£°£²£²Ç¯¤Ë¶õÇú¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÌµº¹ÊÌ¹¶·â¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÅìÉô¥Þ¥ê¥¦¥Ý¥ê¤Î·à¾ì¤ò¥×¡¼¥Á¥óÏªÀ¯¸¢¤¬½¤Éü¤·¡¢ºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤òÀë¸À¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅì¡¦ÆîÉô£´½£¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Ö¥í¥·¥¢²½¡×¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶õÇúÅö»þ¡¢·à¾ì¤Ë¤Ï½»Ì±Ìó£±£°£°£°¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤ª¤ê£³£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£·à¾ìÁ°¤ËÂç¤­¤¯¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢