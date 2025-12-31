½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Á¿ðÊæ¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Àè·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡ÖFinale¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¸ø³«¡£¡Ö2Éô2ÃåÌÜ¿åÃå¡×¤È¤·¡¢ÀÄ¤È¹õ¤Î¥Ó¥­¥Ë¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É°ìÃ¶¤³¤ì¤ÇÁ´ÉôºÜ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ä¡©Ç¯Æâ¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«°áÁõ6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¸ø³«½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2Éô¤Î1ÃåÌÜ¿åÃå¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¡¢¤¯