ÂÐ¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤ò¤È°ú¤­´¹¤¨¤Ë¡©¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥í¥ë¡¦¥Ê¥Ö¥í¥Ä¥­ÂçÅýÎÎ¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢»Ä¤ê¤ÎMiG-29ÀïÆ®µ¡¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø°ÜÁ÷¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤´¤¤Äã¶õÈô¹Ô¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂÐ¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤È°ú¤­´¹¤¨¤ËMiG-29¤ò°ú¤­ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï²¿ÅÙ¤«MiG-29¤ò