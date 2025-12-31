L.A Times¤¬Êó¤¸¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ê¸åÊÔ¡Ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°(MLB)¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÏÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢±äÄ¹11²ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ´µ°À×¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æLos Angeles Times¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤À¡£Æ±»æ¤Ï¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¾ÜÊó¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²¦Ä«¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£120ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë