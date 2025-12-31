¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢Áí²ñËÜ²ñµÄ¤Ï30Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ïÍ½»»¤òÁ°Ç¯ÈæÌó1³ä¸º¤Î34²¯5ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó5400²¯±ß¡Ë¤È¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂè°ì¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹ñÏ¢¤Ø¤Î»ñ¶âµò½Ð¤òºï¸º¡¦Åà·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬ÁÈ¿¥¤Î¥¹¥ê¥à²½¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»öÌ³¿¦°÷¤é¤ÎÌó2³ä¤ËÅö¤¿¤ëÌó2600¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¡£Åö½é¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï¡¢Á°Ç¯ÈæÌó15¡ó¸º¤È¤Ê¤ë32²¯3800Ëü¥É¥ë¤ò²ÃÌÁ¹ñ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÏ¢¤Î»Ù