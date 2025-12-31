¡þ±àÅÄ¶¥ÇÏ£³ÆüÌÜ¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡Ë¡Ô¾®ËÒÂÀ¡Õ£²£²£·¾¡¡£¥¸¥°¥é¡¼¥È¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¡£¡Ö¹¥¾¡Éé¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¨¥à¥Æ¥£¥¨¥¹¥¿¡¼¥Æ¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡Ö·è¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥ó¥Î¥É¥ß¥Ë¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö»þ·×ÌÌ¤Ç¤ÏÍ­Íø¤È¤¤¤¨¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¹¥Æ¥é¥Î¥ô¥¡¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö¥²¡¼¥È¸ÞÊ¬¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¡Ô²¼¸¶Íý¡Õ£±£²£´¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥¢¥ó¥°¥ì¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£