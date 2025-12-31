Âçµ¬ÌÏ¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤ä²áÏ«»àµÄÏÀ¤Ê¤É¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤ò¤á¤°¤ë¼çÍ×ÁèÅÀ¤ò¼è¤ê°·¤¦Ä°Ê¹²ñ¤¬30Æü¤Ë´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ°Ê¹²ñ¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÊüÁ÷ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤Î¼çÆ³¤ÇÀ¯Ì³°Ñ°÷²ñ¤È¹ñÅÚ¸òÄÌ°Ñ°÷²ñ¡¢µ¤¸õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´Ä¶­Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¡¢´ë²èºâÀ¯°Ñ°÷²ñ¡¢³°¸òÅý°ì°Ñ°÷²ñ¤Î6¤Ä¤Î´ØÏ¢¾ïÇ¤°Ñ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ä°Ê¹²ñ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¸µ¥¯¡¼¥Ñ¥ó´Ú¹ñË¡¿ÍÂåÉ½¡¢¥¯¡¼¥Ñ¥ó´Ú¹ñË¡¿Í¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹Î×»þÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¥¯¡¼¥Ñ¥ó¤ÎÌò°÷¤é13¿Í