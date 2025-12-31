¥«¥Õ¥§¤Ç°ì¿Í¤ÎµÒ¤¬4ÀÊ¤òÀêÎÎ¤·¤Æºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÂÏÇµÒ¡×¤Î¹ÔÆ°¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¸øÊ°¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£30Æü¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç°ì¿Í¤ÇÀÊ¤ò4¤ÄÀêÎÎ¤¹¤ëµÒ¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤ÎÅê¹Æ¤¬¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤¬ºÜ¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÃæÇ¯ÃËÀ­¤¬¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÊä½õ¥â¥Ë¥¿¡¼2Âæ¤òÀÜÂ³¤·¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀÊ¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ø»Ò¤Ë¤Ï¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤Þ