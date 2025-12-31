ºùºé¤¤¤¿¤é1Ç¯À¸¡¢Í§Ã£100¿Í½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢¥É¥­¥É¥­¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¾®³ØÀ¸ÊÔ¤Ø¡£57¤¬Æþ³Ø¤·¤¿±§Éô»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢57¤ÎÆþ³Ø1Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤­¤¿¤Ð¤Ã¤«¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æþ³Ø¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Æþ³Ø¼°¤ÎÍâÆü¤Ë¥È¥¤¥ì¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥ßÈ¢¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¿Æ¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤â¶ì¡¹¤·¤¤Ëë³«¤±¡Ä