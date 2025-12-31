¡½¡Î¤Ò¤í¤æ¤­¤ÎÊ¼Ë¡¡Á¤ï¤ì¤éÉ¹²Ï´ü¤Ï[¿ÍÀ¸¸åÈ¾]¤ò¤É¤¦À¸¤­¤ë¤«?¡Á¡Ï¡½ ¥³¥ó¥×¥éÁ´À¹¤Î»þÂå¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÏÈ¼¤¦¡£Âç¤­¤¯Ç¯Îð¤Î³«¤¤¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Çº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤â40-50Âå¤ÈÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤âº¤Æñ¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤­¤«¡©Æ±À¤Âå¤Î¤Ò¤í¤æ¤­»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡£¤¿¤È¤¨Éô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ