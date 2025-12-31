Àê¤¤»Õ¤Î¼·³¤ÇÈ¤Ç¤¹¡£¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì·îÊÌ¤Ë2026Ç¯1·î¤Î±¿Àª¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é2026Ç¯1·î¤ÎÁ´ÂÎ±¿Àª¥«¡¼¥ÉÌ¾¡Ú½÷Äë¡Û°é¤Æ¤ë°¦¤¬¤á¤°¤ë¹¬¤»¤òÀ¸¤àº£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖË­¤«¤µ¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡×¡Ö½÷Äë¡×¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢²¿¤«¤ò°é¤Æ¡¢¼Â¤é¤»¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃ¯¤«¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¶¦´¶¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤¦¤ªºÂ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢°Õ»Ö¤È¹ÔÆ°¤ÇÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯¤ª