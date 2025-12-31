¸½ÃÏ12·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë13°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤à¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢£¶ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê£³Ê¬£³ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÆüÁ°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢£±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿58Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î61Ê¬¤Ë¼«¿È¤ÎÆÍÇË¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿CK¤«¤é¡¢¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Ï