1·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤¬Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤½¤·¤Æ2·î20Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Îµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£Ä¹²¬¹°¼ù¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É60¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ2ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ö¶µ¾ìII¡×¤¬¿·½Õ¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÏÈ¤ÇÊüÁ÷