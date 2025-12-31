¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ÈÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤ä¿ÍÌ®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Å»ö¥¼¥í¡¦¼ÂÀÓ¥¼¥í¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÆ±È¼¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤¿¡£¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡Ö¼çÉØ¤ÎÇº¤ß¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿²È·×´ÉÍý¤äÊÒ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£FP¤Î¶¶ËÜ³¨Èþ¤µ¤ó¤¬6»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£¢£¼çÉØ»¨»ïÂç¹¥¤­¤Ê¾¯½÷»þÂå¡½¡½¹¥¤­¤¬¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤âÆ¯¤­¤¿