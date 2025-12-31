´Ýµµ·Ù»¡½ð ·Ù»¡´±¤Î´éÌÌÉÕ¶á¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË(28)¤¬31Æü¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï31Æü¡¢¸áÁ°3»þ15Ê¬¤´¤í¡¢´Ýµµ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢ÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢Áö¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ýµµ·Ù»¡½ð¤Î½äººÉôÄ¹(49)¤Î´éÌÌÉÕ¶á¤ò2È¯²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¿¦Ì³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦