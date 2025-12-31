µ­²±¤Ë»Ä¤ë¡ÖÙæ¤á»ö¡×¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÙæ¤á»ö¤Î¸¦µæ¡×¡£Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¶äËë¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡ÖÀ¤³¦Åª´ÆÆÄ¡×¤¬»£±ÆÄ¾¸å¤Ë¡È·ãÆÍ¡É¡Ä¸Î¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤È¤Ï¡Û¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Î»£±Æ³«»ÏÁ°Ìë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Îº£²ó¤Ç¤Ï¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤È¹õß·ÌÀ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾×ÆÍ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÆó¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Æ¹Ô¤³¤¦¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡Ú¼Ä¸¶¾Ï¡¿ÈãÉ¾²È¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Î